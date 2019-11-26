Впервые в Новосибирске пройдут Дни иранского кино

«Дни иранского кино», организованные в рамках масштабного проекта «Дни иранской культуры», пройдут в новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» с 27 по 29 ноября.

Кинопоказы станут ключевым мероприятием «Дней иранской культуры», поскольку именно кинематограф свидетельствует о жизни своей страны ярко, эмоционально и непредвзято. «Преобладающий жанр современного иранского кино – социальная драма», — пояснили в культурном представительстве при посольстве Ирана в России.

По данным «Победы», зрители увидят три фильма, созданные в Иране за последние десятилетия. Это трогательное семейное фэнтези «Дыхание», гуманистическая социальная драма «Сезон нарциссов» и новое прочтение библейской истории «Святая Марьям».

Праздник культуры Ирана стоится при поддержке посольства Ирана в России и Министерства культуры Новосибирской области. Среди делегатов от Исламской Республики Иран будет советник по культуре посольства Кахреман Солеймани, который представит зрителям «Победы» кинематограф своей страны.

Также в программе «Дней иранской культуры», организованных Культурным фондом «АРТ-дивизион», планируется проведение выставки декоративно-прикладного искусства, фотовыставки «Красоты Ирана», обсуждений, мастер-классов и других мероприятий на разных площадках города.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.