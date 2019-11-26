Два металлургических холдинга России и Китая построят в Иркутской области горно-обогатительный комбинат.

Группа «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) и китайская Baotou Steel заключили соглашение о стратегическом партнерстве по проекту строительства горно-обогатительного комбината (ГОК).

«Вчера два металлургических холдинга РФ и КНР – «Челябинский трубопрокатный завод» и компания Inner Mongolia Baotou Steel — подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках реализации проекта по строительству ГОК на базе месторождения редких металлов в Иркутской области», — сказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на шестом заседании Российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

В начале 2019 года замминистра экономического развития Иркутской области Марина Петрова сообщала, что компания «Техноинвест Альянс» (контролируется металлургической группой ЧТПЗ) планирует запустить в 2023 году горнообогатительный комбинат на базе крупнейшего в России Зашихинского редкометалльного месторождения.

Разработка последнего должна на 100% закрыть потребности российских заводов в танталовом сырье и существенную часть потребностей в ниобии (эти вещества на данный момент поставляются из-за рубежа и используются в производстве морозоустойчивых сталей, нефтяных и газовых труб большого диаметра). На данный момент поставки ресурсов осуществляются из-за рубежа.

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