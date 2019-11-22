В Новосибирске вступил в силу утверждённый архитектурно-художественный регламент. По словам специалистов, эффект от его применения будет заметен уже через два года.

По сообщению пресс-службы, в городе начата работа по приведению в нормативное состояние фасадов зданий на основе нового документа.

«Больше года назад я поручил разработать дизайн-код Новосибирска. Проделана большая работа. В октябре я утвердил этот важный документ. Речь идёт не только о красоте внешнего облика города и уменьшении «визуального мусора», но и об экономике: здесь напрямую затронуты интересы предпринимателей, – отметил в ходе еженедельной встречи с журналистами мэр Анатолий Локоть. – Есть фасады, которых просто не видно из-за обилия рекламы. С утверждением и внедрением нового дизайн-кода города эта ущербная практика завешивания пленками недооформленных вывесок завершается».

Новый дизайн-код устанавливает геометрические требования к разного типа рекламным носителям. Так, площадь вывесок на фасадах зданий уменьшится, а максимальное ограничение по высоте для всех рекламных конструкций в Новосибирске составит 70 см.

На данный момент около 60 % городских конструкций не соответствуют новым правилам размещения рекламы.

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