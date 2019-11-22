В связи с закрытием в Новосибирске городского пляжа «Наутилус» мэр поручил найти альтернативные места для отдыха горожан.

Доступ к пляжу будет закрыт в течение двух лет, так как на прилегающих территориях будет идти стройка инфраструктурных объектов ЛДС.

«В следующем купальном сезоне необходимо учитывать сложившуюся ситуацию – пляж «Наутилус» будет закрыт до 2021 года. Это вопрос не только Ленинского района, а общегородской. В связи с развернувшимся строительством инфраструктуры нового ледового дворца спорта новосибирцам находиться в этой зоне опасно. Но колючей проволокой всё побережье не оцепишь, да это и неправильно. Мы должны предложить альтернативные варианты, чтобы новосибирцы имели возможность отдохнуть у воды в короткое сибирское лето. Нужно расширять возможности городских водоёмов, оборудовать их и обеспечить людям безопасность», – прокомментировал на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В прошедшем купальном сезоне погибли восемь человек. Основная причина трагедий – купание в запрещённых местах и алкогольное опьянение. Сообщает пресс-служба мэрии города.

Также в ходе заседания были подведены итоги весенне-летнего пожароопасного сезона. По приведенным данным, за 10 месяцев текущего года в Новосибирске произошло 3364 пожара, основными причинами которых стали неисправность электропроводки, неправильное использование печей и каминов, электрических устройств, а также утечка газа и неосторожное обращение с огнём.

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