Дополнительное финансирование на строительство дорог к Ледовой арене будет направлено в рамках нацпроекта БКД 2.0.

Кроме того, средства пойдут на строительство автомобильных дорог к многофункциональной ледовой арене в Новосибирске (более 495 млн рублей), на реконструкцию автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар» в Новосибирском районе (100 млн рублей), на реконструкцию Гусинобродского шоссе, улиц Кедровая и 2-я Станционная (более 136 млн рублей), говорится в сообщении пресс-службы.

Это решение было одобрено сегодня, 18 ноября, на заседании правительства региона, которое прошло под председательством губернатора Андрея Травникова. С докладом о внесении изменений в госпрограмму «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» выступил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

В общей сложности в 2019 году финансирование областной госпрограммы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» увеличится на 943,6 млн рублей (с 5,7 млрд рублей до 6,1 млрд рублей).

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