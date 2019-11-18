Согласно отчету Роскомнадзора за 3 квартал, из «большой четверки» операторов самый быстрый прирост по скорости роста сети 4G показал Билайн, набравший за год в этом направлении 44%. По сравнению с началом 2018 года Билайн в 2,2 раза увеличил количество базовых станций, которые поддерживают все современные технологии связи, в том числе LTE и LTE-Advanced. С начала 2019 года процент покрытия жителей России сетью 4G вырос на 10% и на конец 3 квартала составляет 84%.

«Билайн постоянно развивает сеть, но за последние два года темпы строительства новых базовых станций 4G значительно возросли. Клиенты используют больше новых сервисов, и такое масштабное строительство и модернизация сети 4G превентивно готовит инфраструктуру к дальнейшему росту трафика -так прокомментировал отчет РКН исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп. — Новая технологичная сеть Билайн даст возможность клиентам пользоваться интернетом на увеличенных скоростях».

Кроме строительства новых базовых станций, компания модернизирует сеть. На конец 3 квартала Билайн заменил 91% базовых станций в России на современное оборудование. Компания завершила модернизацию в 25 филиалах и продолжает работы на 52 территориях.

Масштабная программа развития сети включает в себя также двукратное увеличение полосы частот для LTE, что дополнительно увеличивает емкость сети. Смена частот затронула в 2018 году 45 региональных филиалов компании, в 2019 году к ним добавилось еще 10 регионов и на сегодняшний день, по оценке оператора, проект завершен на 95%.

Результатом всех этих изменений стало то, что средняя скорость мобильного интернета увеличилась на 30%. Рост скорости способствовал тому, что к концу 3 квартала 2019 года каждый клиент загружает на 30% больше трафика, чем год назад. Доля трафика, который проходит через сеть 4G, выросла на 12% и сегодня составляет 83% от общего количества информации, загруженной через все форматы сетей Билайна.

В Новосибирской области Билайн за последний год увеличил покрытие сети 4G на 68%, обеспечив надежный высокоскоростной доступ в интернет в ряде населенных пунктов области, а также в черте города и пригороде – в популярных направлениях для дачного отдыха.

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