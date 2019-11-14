Компания МТС выпустила на рынок комплект IoT-датчиков для наблюдения за передвижением работников в производственной, добывающей и строительной сферах. Решение объединяет комплект датчиков, вшитых в спецодежду, а также систему аналитики активности работников и оповещения о возникновении опасной ситуации.

Для Сибири трекинговая технология от МТС особенно актуальна в строительной, сельскохозяйственной, авиационной, нефте- и угледобывающей сферах.

Решение состоит из носимого телеметрического модуля, который может быть встроен в различное оборудование или спецодежду, Bluetooth-маяков, размещенных по периметру помещения, и программного обеспечения. Данные, полученные с датчиков, могут храниться как на собственном сервере, так и в облачной инфраструктуре. Технология не требует дополнительного обучения рабочих: достаточно надеть спецодежду – система активируется автоматически.

Устройство позволяет создать «цифровую копию» сотрудника и в режиме реального времени наблюдать за его перемещениями и характером деятельности. Это помогает одновременно повышать уровень безопасности и контролировать эффективность труда на производстве – соблюдение рабочего графика на предприятии и фактическое проведение технического обслуживания и ремонта оборудования.

При вхождении в опасные зоны датчик отправляет уведомление в центр управления системой, он также может при помощи звукового сигнала предупреждать об опасности самого сотрудника. Оборудование оснащается тревожной кнопкой, определение местоположения с точностью до трех метров позволяет увеличить скорость эвакуации сотрудников в случае чрезвычайных ситуаций и оказать помощь пострадавшим в течение «золотого часа». Таким образом, продукт помогает контролировать соблюдение сотрудниками требований промышленной безопасности, установленных Ростехнадзором и позволяет снизить количество травм на производстве.

На сегодняшний день, по данным МТС, среднегодовой темп роста инвестиций в промышленный интернет вещей в России составляет порядка 17%.

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