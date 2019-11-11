Как стало известно «Континенту Сибирь», международный сервис BlaBlaCar начал сотрудничество с новосибирским автовокзалом. Согласно договоренностям, с осени этого года в тестовом режиме на платформе BlaBlaCar было размещено порядка 100 маршрутов новосибирского Автовокзала.

По словам руководителя BlaBlaСar в России Ирины Рейдер, в январе 2019 года компания запустила проект BlaBlaCar Pro, в рамках которого открыла доступ к платформе для регулярных автобусных перевозчиков. С начала года партнерами компании стали более 500 перевозчиков и более 10 автовокзалов. «Новосибирский вокзал сразу был в нашем шортлисте, с кем мы хотели начать сотрудничество, поскольку он является одним из крупнейших в России. Когда Андрей Гудовский (глава новосибирского автовокзала), после череды дистанционных переговоров,предложил встретиться лично и обсудить партнерство, мы были рады», — пояснила «Континенту Сибирь» Ирина Рейдер.

BlaBlaCar — это сообщество попутчиков, объединяющее водителей и пассажиров с целью экономии на совместных поездках. Водитель транспортного средства предлагает попутчикам частично разделить с ним дорожные расходы, не преследуя финансовой выгоды. Попутчика можно выбрать на основе нескольких параметров: информации из личного профиля; отзывов от других попутчиков; и даже трех уровней общительности — «Bla», «BlaBla» и «BlaBlaBla» (отсюда и название компании). В январе 2019 года BlaBlaCar Россия запустил сервис BlaBlaCar Pro, который открыл доступ к платформе попутчиков для регулярных автобусных перевозчиков. BlaBlaCar была основана во Франции в 2006 году Фредериком Маззелой, Францисом Наппесом и Николасом Брюссоном, и на сегодня работает 22 странах, в том числе во Франции, Испании, Великобритании, Италии, Польше, Германии, Бельгии, Голландии, Люксембурге, Португалии, Украине и России.

По ее словам, в результате состоявшейся в сентябре встречи стороны договорились о сотрудничестве, и новосибирский автовокзал в рамках тестового запуска разместил на BlaBlaСar предложения по 100 направлениям. В октябре стороны вновь встретились на одной из отраслевых конференций и обсудили промежуточные результаты работы. «Они оказались успешными, и мы будем продолжать сотрудничество. В том числе мы знаем о планах по запуску нового автовокзала. Это позволит расширить предложение на нашей платформе», — пояснила Ирина Рейдер.

Напомним, что сервис поиска попутчиков BlaBlaСar сегодня стремится стать глобальным маркетплейсом для автодорожных поездок, объединив на одной платформе предложения от попутчиков и автобусных перевозчиков. Разнообразие выбора должно привлечь на платформу больше пассажиров, что будет выгодно и пользователям, и перевозчикам.

Следующим шагом для BlaBlaСar стало предложение о покупке компании Busfor — крупнейшего дистрибьютора онлайн-билетов на автобусы в Центральной и Восточной Европе. По словам Ирины Рейдер, сегодня Busfor работает с более 7000 перевозчиками в разных странах, и суммарный объем инвентаря составляет более 4 млрд рублей в год. Этот шаг, если сделка будет завершена, должен позволить подключить к сервису большое количество перевозчиков в России и СНГ.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.