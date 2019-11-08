Виктор Тимонов, занимавший пост главного архитектора Новосибирска, покинул должность. Он возглавит кафедру в университете НГАУДИ.
На официальной странице мэра Новосибирска в Facebook появилась информация о том, что Виктор Тимонов покидает пост главного архитектора города. Он займет должность главы новой кафедры управления развитием территорий в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ).
«Убеждён, благодаря его практическому опыту студенты – будущие архитекторы – приобретут ценные знания. Он создавал «Институт градостроительного планирования», участвовал в актуализации Генерального плана и формировании подходов к градостроительному планированию», – сказано в сообщении.
Анатолий Локоть пожелал Виктору Тимонову успехов на новом месте работы. По данным источника «Континента Сибирь», новым главным архитектором Новосибирска может стать советник мэра Александр Ложкин.