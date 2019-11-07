1 декабря в рамках нацпроекта «Культура» в Новосибирске откроется первый Виртуальный концертный зал. Выступления станут доступны в режиме онлайн.

Такой зал позволит слушать концерты известных российских коллективов и солистов в онлайн-режиме. Также зрителям будут доступны записи выступлений.

По сообщению пресс-службы, церемония открытия зала пройдет в Новосибирской филармонии. На открытии выступит известный ведущий и музыковед, эксперт Московской филармонии и музыкальный критик Ярослав Тимофеев. Кроме того, на мероприятии запланирована трансляция концерта, прошедшего в зале имени П.И. Чайковского.

«Виртуальный концертный зал Новосибирской государственной филармонии выведет на новый коммуникативный уровень продвижение академического музыкального искусства и будет способствовать созданию равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей нашего региона», – отметил и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

В рамках концертной программы Виртуального концертного зала Новосибирской филармонии в 2020 году состоятся прямые и отложенные трансляции концертов Московской филармонии, музыкальных спектаклей международного фестиваля в Экс-ан-Прованс, детских сказок с оркестром и летних музыкально-литературных вечеров. Кроме того, планируются трансляции аншлаговых программ Транссибирского арт-фестиваля.

На реализацию нацпроекта «Культура» на территории Новосибирской области до 2024 года предусмотрено финансирование в объеме 1 млрд 760,25 млн рублей из средств федерального и регионального бюджета, в том числе: федеральный бюджет – 822,39 млн рублей и региональный бюджет – 937,86 млн рублей.

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