Пострадавшие от наводнения иркутские бизнесмены получили льготные кредиты под 1 % годовых. Общая сумма займов составила более 120 млн рублей.

По сообщению пресс-службы правительства региона, кредитование производил Фонд микрокредитования Иркутской области. Указанная сумма – показатель за два месяца.

«С 30 августа по 1 ноября 56 предпринимателей из пяти районов Иркутской области, бизнес которых пострадал от наводнения, получили льготные займы под 1% годовых на возобновление деятельности. В общей сумме – 121,8 млн рублей», – говорится в сообщении.

Кроме того, по пониженной ставке для предпринимателей моногородов под 3,25-3,5% годовых микрозаймы получили пять бизнесменов в Тулуне, два предпринимателя в Усолье-Сибирском, по одному предпринимателю из Усть-Илимска, Черемхова и Саянска. Общая сумма всех займов составила 37,1 млн рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.