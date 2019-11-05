Пострадавшие от наводнения иркутские бизнесмены получили льготные кредиты под 1 % годовых. Общая сумма займов составила более 120 млн рублей.
По сообщению пресс-службы правительства региона, кредитование производил Фонд микрокредитования Иркутской области. Указанная сумма – показатель за два месяца.
«С 30 августа по 1 ноября 56 предпринимателей из пяти районов Иркутской области, бизнес которых пострадал от наводнения, получили льготные займы под 1% годовых на возобновление деятельности. В общей сумме – 121,8 млн рублей», – говорится в сообщении.
Кроме того, по пониженной ставке для предпринимателей моногородов под 3,25-3,5% годовых микрозаймы получили пять бизнесменов в Тулуне, два предпринимателя в Усолье-Сибирском, по одному предпринимателю из Усть-Илимска, Черемхова и Саянска. Общая сумма всех займов составила 37,1 млн рублей.