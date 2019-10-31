В Новосибирске арестован подозреваемый в получении взятки в полмиллиона рублей сотрудник ОАО «РЖД»

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции Новосибирска арестовали начальника производственного участка ОАО «РЖД», ему инкриминируют получение взяток в размере 500 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО, начальник производственного участка механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Западно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом — структурного подразделения ОАО «РЖД» по версии следствия в обмен на покровительство с использованием своего служебного положения и создание благоприятных условий для погрузочно-разгрузочных работ на терминальном комплексе требовал с предпринимателей суммы в пределах 200 тысяч рублей.

Тем же компаниям, которые отказывались давать мзду, подозреваемый по версии следствия угрожал созданием всевозможных препятствий для нормальной работы. По четырем выявленным фактам общая сумма незаконного денежного вознаграждения составила почти 500 тысяч рублей.

По результатам проведенных транспортными полицейскими оперативных мероприятий Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России возбудило в отношении должностного лица уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (Получение взятки). За получение должностным лицом взятки с ее вымогательством в крупном размере законодательством установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок двенадцать лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки, – уточняют в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

Как ранее сообщал «Континент Сибирь», в середине октября в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении экс-начальника среднесибирского района управления службы движения ОАО «РЖД» и еще троих руководителей структурных подразделений Западно-Сибирской железной дороги. Их обвиняют в получении и дачи взяток в размере более 800 000 рублей.

Напомним, что 10 сентября 2019 года, при получении очередной взятки сотрудниками УФСБ России был задержан начальник железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» Вячеслав Воеводский. Ему вменяют получение взятки в 329 тысяч рублей.

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