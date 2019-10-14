В Новосибирской области экс-начальник среднесибирского района управления службы движения ОАО «РЖД» обвиняется в совершении 24 преступлений, связанных с получением взяток.

По сообщению пресс-службы, бывший начальник и трое руководителей структурных подразделений Западно-Сибирской железной дороги предстанут перед судом за получение и дачу взяток. Размер суммы составил более 800 000 рублей.

Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России завершено расследование уголовного дела, по итогам которого бывшего начальника одного из районов управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения Западно-Сибирской дирекции управления движением ОАО «РЖД» обвиняют в совершении 24 преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290, ч. 2 ст. 290, ч. 1 ст. 290 и ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

Следствием было установлено, что указанное уполномоченное лицо принимало от трех сотрудников подразделений Западно-Сибирских дирекций инфраструктуры взятки в период с мая 2016 года по март 2018 года. За деньги бывший начальник совершал незаконные действия по сокрытию фактов отказов технических средств и сокрытию технологических нарушений, допущенных сотрудниками.

Последние также привлечены к уголовной ответственности по п. «б» ч. 4 ст. 291 и ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что по сообщению Западно-Сибирского следственного управления на транспорте, ранее, 10 сентября 2019 года, при получении очередной взятки сотрудниками УФСБ России был задержан начальник железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» Вячеслав Воеводский.

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