Новосибирская контрольно-счетная палата проверила эффективность расходования средств на реконструкцию Центрального парка.

Городская КСП отчиталась о плановом аудите деятельности за 2019-й муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха «Центральный». В докладе говорится в том числе об эффективности использования средств на реконструкцию парка в предыдущие два года.

Из опубликованного КСП постановления следует, что учетная политика предприятия не отвечает требованиям действующего законодательства РФ. Проверяющий орган обнаружил нарушения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Согласно постановлению мэрии Новосибирска от февраля этого года Центральный парк проходит процесс присоединения к нему «Березовой рощи» и реорганизации в МУП «Городские парки культуры и отдыха».

С театром Музыкальной комедии, который является новым арендатором земельного участка, не согласованы и документально не оформлены условия дальнейшей эксплуатации принадлежащих «Центральному» капитальных строений (гаражи, частично стрелковый тир, линия освещения, модульный туалет).

Кроме того, в связи с передачей земельного участка театру администрация не приняла меры к уменьшению арендной платы. В результате с июня 2013 года по январь 2019 года за аренду было перечислено лишних 226,5 тыс. рублей. КСП констатирует, что не были приняты меры, чтобы взыскать 84, 4 тыс. рублей долга за размещение мобильных объектов, не предъявлены к оплате 44,1 тыс. рублей пени и неустойки

КСП отмечает, что МУП «ПКиО «Центральный» нарушил статью 3 ФЗ № 223-ФЗ и часть 1 статьи 17 ФЗ № 135 — ФЗ от 26.07.2006 года «О защите конкуренции» при проведении конкурсов на заключение договоров по благоустроительным работам в 2015-2016 годах. Это привело, согласно заключению аудиторов, к неэффективному использованию 3 480,2 тыс. рублей из средств бюджета. «При выборе поставщика, в рамках проведения закупки с использованием процедуры «запрос котировок», допущено неэффективное использование средств предприятия в сумме 65 тыс. рублей», — говорится в докладе КСП.

Также специалисты палаты пишут о нарушении Градостроительного кодекса РФ, необоснованном применении расценок без должного обоснования непредвиденных расходов, о завышении объемов выполненных работ. «Излишне оплачено подрядным организациям — 1 165,9 тыс. рублей», — следует из заключения.

На 16,7 тыс. рублей — отклонения от норм действующего законодательства при осуществлении расчетов с подотчетными лицами. На 1 057,7 тыс. рублей завышены расходы на обустройство центрального катка. На 762,5 тыс. рублей — расхождения между реестром муниципального имущества и данными бухгалтерского учета предприятия.

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