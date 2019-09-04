В Центральном парке Новосибирска в тестовом режиме запущен светомузыкальный фонтан

Гидродинамический фонтан в ПКиО «Центральный» начнет работать уже на следующей неделе. Его возможности в тестовом режиме продемонстрировали мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

По словам мэра города, основная работа уже завершена, осталось наладить пусконаладочное оборудование и подключение электричества.

«Световая подсветка намного богаче, чем в Первомайском сквере или на площади Пименова. И в целом возможности у нового фонтана большие», – рассказывает мэр Анатолий Локоть.

Напомним, что реконструкция парка началась с 2017 года. За два года территорию облагородили: отремонтировали дорожки, установили современные системы освещения (более 130 фонарей), сделали капительный ремонт входной группы и фасадов административных зданий, высадили более 130 деревьев внутри парка (рябины, сосны, клены Гиннала, сирени, лиственницы, ели, ивы) и 100 деревьев по его периметру.

По сообщению пресс-службы мэрии Новосибирска, следующим этапом планируется сделать запуск 18-метрового сухого светомузыкального гидродинамического фонтана. Его концепция нестандартна – резервуар с водой будет находиться под землей, а 178 струн, уложенных в основание, достигнут 10 метров высотой. В темное время суток фонтан будет подсвечиваться, а к традиционному оформлению добавят лазерное и видеосопровождение. Фонтан могут задействовать в проведении шоу-программ. Стоимость его строительства составила 97,5 млн. рублей из пожертвований ПАО «Сбербанк».

Прилегающая к фонтану территория также благоустроена: выложена тротуарная плита, вымощены дорожки до главного входа и площадь входной группы, высажены газоны, цветы и кустарник, убраны аварийные деревья, установлены лавочки и урны, построена сцена, смонтирована система автополива газонного покрытия.

Благоустройство территории парка продолжат и в 2020 году. В планах на следующий год – избавиться от части аттракционов и торговых точек. На свободной части парка установят новую детскую площадку «Микроскоп-телескоп-калейдоскоп». Главным ее достоянием станет гигантский микроскоп, в котором будут проводить игры и лекции. Для детей адаптируют телескоп и вращающийся витраж-калейдоскоп, лестницы, горки и качели.

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