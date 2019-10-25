Подведя итоги трех кварталов, аналитики МТС отметили бурный рост продаж мобильных гаджетов для детей, предназначенных для удаленного контроля. С начала года сибиряки купили в шесть раз больше умных часов для детей, чем за девять месяцев 2018 года.

Рекордсменом по продажам умных часов в 2019 году стал Горно-Алтайск – спрос на них вырос в 14 раз по сравнению с прошлым годом. Второе место поделили между собой Барнаул и Норильск, где продажи выросли в 7,2 раза. Также в пятерку городов-лидеров вошли Омск (в 6,8 раз), Новосибирск (в 5,1 раза) и Кемерово (4,5 раза). Наименьший рост спроса зафиксирован в столице Тывы Кызыле, где продажи выросли всего в 2,6 раза по сравнению с 2018 годом.

Одной из главных причин роста спроса аналитики называют выход на рынок бюджетных моделей устройств, не уступающих по функциональности более дорогим гаджетам. Самыми популярными брендами производителей детских часов стали «Кнопка жизни», Elari и Jet. Они позволяют родителям контролировать местоположение детей на расстоянии, при помощи специальной SIM-карты и соответствующего приложения, установленного на смартфоне. Устройство предназначено и для голосовой связи с детьми.

Анализ МТС показывает, что 65% детей носят часы постоянно, 30% время от времени и 5% владельцев редко ими пользуются.

Чаще всего такие гаджеты покупаются родителями для детей детсадовского и младшего школьного возрасте — как правило, их используют для отслеживания местоположения ребенка. Есть прирост и по умным часам для детей постарше, у которых появляется больше самостоятельности и они начинают перемещаются по городу без родителей. Подросткам 11-15 лет приобретают классические умные часы и фитнес-браслеты, которые используют как модный аксессуар и помощник для тренировок.

Как показали данные исследования, дети в Сибири любят общаться с голосовыми помощниками, встроенными в умные часы. Более 50% детей общаются с виртуальным ассистентом как минимум раз в неделю, а 6% находятся с ним в контакте ежедневно, задавая вопросы, решая математические задачи или играя в простые игры.

В сентябре 2019 года продолжительность разговора по детским часам среди абонентов МТС выросла на 25% по сравнению с сентябрем прошлого года. Время общения за месяц по носимым гаджетам составляет примерно 54 минуты. Около 15% детей тратят на общение с родителями более 100 минут в месяц.

70% покупателей приобретают часы в салонах МТС сразу со специальным тарифным планом для умных устройств.

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