В Новосибирске в 2019-2020 годах откроют 18 детских садов на 3550 мест.

По сообщению пресс-службы, в рамках реализации национального проекта «Демография» в Новосибирске ведется работа по строительству 18 детских садов общей вместимостью 3 550 мест. Сроки их ввода в эксплуатацию установлены на 2019-2021 годы.

В соответствии с соглашением, которое заключили департамент строительства и министерство строительства Новосибирской области, планируется ввод 6 зданий детских садов на 885 мест. Детсады появятся в Ленинском, Дзержинском, Октябрьском и Кировском районах. Срок сдачи установлен до 31 декабря 2019 года.

Документ предусматривает предоставление субсидии на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Об этом сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.

В настоящее время департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города ведется работа по выкупу здания детского сада на ул. Междуреченской, 2/3 (на 145 мест). Также для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет запланировано строительство в Новосибирске 12 зданий детсадов с ясельными группами и приобретение одного здания детсада.

По 10 зданиям детских садов на 2135 мест и 2 – на 530 мест проводится подготовка проектной документации, выбор подрядных организаций, заключение договоров на услуги по подключению к инженерным сетям. Сроки сдачи этих объектов установлены на 2020-2021 годы.

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