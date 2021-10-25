Власти назвали число закрытых из-за ковида и ОРВИ школ и детсадов в Новосибирской области

Полностью закрытых учреждений по ОРВИ и ковиду в городе нет. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве, которое прошло 25 октября, рассказал первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев.

Он уточнил, что частично из-за ОРВИ закрыты 14 школ и 71 детсад.

«Из-за COVID-19 частично приостановлено обучение в 112 школах города, где болеют 333 ребенка и 62 детских садах, где болеют 104 ребенка. 138 классов на карантине, что на 22 больше, чем за предыдущую неделю, также на карантин закрыты 36 групп в детсадах, что на 6 групп больше, чем за прошедшую неделю», — отметил он.

Борис Буреев добавил, что в образовательных учреждениях, по последним данным, привито более 18, 6 тысяч сотрудников системы образования, что составляет 54,8% от списочного состава преподавателей.

Как отметил глава областного минобразования Сергей Федорчук, по состоянию на 24 октября, в Новосибирской области зарегистрировано 264 заболевших в школах — 224 ребенка и 40 взрослых. При этом, по его словам, это чуть меньше, чем на прошлой неделе.

«196 классов переведено на дистанционное обучение в 111 школьных учреждениях. Количество классов при этом за последнюю неделю, находящихся на карантине, уменьшилось на 30. В дошкольных организациях заболели 59 человек: 43 ребенка и 16 взрослых. На больничном находится 1 426 педагогических работников», — уточнил министр.

Он также добавил, что полностью приостановлено обучение в трех дошкольных садах и трех школах на сельских территориях, помимо этого, частично приостановлена деятельность в 93 детсадах и 26 школах.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области решено ввести новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Они начнут действовать уже в объявленные президентом нерабочие дни.