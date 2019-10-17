Власти Новосибирской области прогнозируют рост промышленного производства региона в 2019 году на уровне 4%.

Индекс промышленного производства за последние девять месяцев составил 103% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом 17 октября на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

«Прирост промышленного производства по итогам 2019 года прогнозируется 4-4,1% к уровню прошлого года», – прокомментировал заместитель.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности также вырос и составил 501 млрд рублей (107,6%). Наиболее высокие показатели продемонстрировали сырьевой и обрабатывающий секторы промышленного производства.

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