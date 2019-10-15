Запланированная Омской филармонией литературно-музыкальная программа в ночь 31 октября вызвала ожидаемый резонанс со стороны настоятелей храмов, обвинивших деятелей культуры в «заигрывании с темными силами» и «дракулопоклонстве».

Сообщение о предстоящем мероприятии «Helloween под звуки органа» опубликовано на странице Омской филармонии в соцсети «ВКонтакте». «В этот вечер хозяином бала будет загадочный граф Дракула из готического романа Брэма Стокера — он встретит гостей Органного зала в окружении вампирской свиты за час до начала концерта и предложит им пройти жуткие испытания и ритуалы!», — говорится в сообщении. Музыкальную программу вечера в ночь с 31 октября на 1 ноября представит известный органист Кирилл Янковский.

Анонс мероприятия вызвал неоднозначную реакцию пользователей сети, в числе которых были священнослужители. Как пояснил на своей странице «ВКонтакте» протоиерей из храма святой мученицы Татианы Александр Алекссев, он оставил комментарий к сообщению-анонсу, предостерегая филармонию от «заигрывания с темными силами». В ответ, по его словам, администраторы группы заблокировали ему возможность комментариев. «Ну, ничего, Аннушка уже масло пролила…», — резюмировал настоятель храма. Его соратник, настоятель храма священномученика Сильвестра Омского Александр Лемешко на своей странице «ВКонтакте» уточнил, что администраторы группы заблокировали нескольких человек, выразивших в комментариях свою позицию по отношению к мероприятию. «Видно, завелись там дракулопоклонники и прочно заняли свои позиции», — предположил иерей Александр Лемешко.

В Омской филармонии пояснили, что знакомы с неоднозначной позицией духовенства по отношению к мероприятию, но отменять концерт не планируют. Как пояснила «Континенту Сибирь» специалист по связям с общественностью Омской филармонии Тамара Пономарева, предстоящее культурное мероприятие не связано ни с какой «нечистой силой» и является литературно-музыкальной программой, в основе которой лежит классическое литературное произведение, «Дракула» Брэма Стокера. Тамара Пономарева подчеркнула, что никаких официальных претензий по поводу предстоящего концерта от Омской епархии и других представителей духовенства в учреждение культуры не поступало.

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