Андрей Смирнов представит в Новосибирске свой новый фильм «Француз»

Звезды российского кинематографа, режиссер Андрей Смирнов и актер Александр Балуев, представят фильм «Француз», впервые показанный этим летом на закрытии фестиваля «Кинотавр». После премьеры в Новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» 12 октября гости ответят на вопросы зрителей. В широкий прокат фильм выйдет 31 октября.

Автор фильма «Француз» — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и драматург, народный артист Российской Федерации Андрей Смирнов. Его «Белорусский вокзал» навсегда вошел в золотой фонд российского кино, из последних работ можно вспомнить отмеченный премией «Ника» фильм «Жила-была одна баба», а также главную роль в фильме Андрея Звягинцева «Елена».

Главный герой изящного черно-белого фильма, действие которого разворачивается в оттепельной Москве 1957 года, — французский студент Пьер Дюран. Он приезжает на стажировку в МГУ, знакомится с балериной Большого театра Кирой Галкиной и проживает неповторимый год, с головой погрузившись в водоворот парадной советской культуры и неофициальной интеллектуальной жизни. Но для Пьера это не просто стажировка: он пытается найти своего отца, арестованного в конце 30-х белого офицера Татищева.

Писать сценарий к картине «Француз» Андрей Смирнов начал в 2014 году, закончив работу над телеверсией фильма «Жила-была одна баба». «Для меня самым важным было рассказать о моменте становления поколения шестидесятников, к которому я принадлежу, — поясняет режиссер. — Есть старшие шестидесятники (Евтушенко, Вознесенский), которые на семь-восемь лет старше моих сверстников. Я же принадлежу к младшим шестидесятникам. И хорошо помню этот момент относительной свободы, вздох после ХХ съезда партии и после фестиваля молодежи в Москве».

Показать этот момент Смирнов решил глазами иностранца, а именно француза. По замыслу режиссера, важен был свежий, отстраненный взгляд на советскую реальность, поэтому в качестве главного героя был выбран человек, выросший вне тоталитарного режима. И тогда Андрею Смирнову на помощь пришли реальные события из жизни группы французских студентов, закончивших университет Эколь Нормаль (парижская Высшая нормальная школа) и приехавших в 1950-х годах на стажировку в МГУ им. М. В. Ломоносова. А уже на эту историю с французским стажером нанизалась история белого офицера, почти всю жизнь просидевшего в лагерях. Татищев — не какой-то конкретный человек, у него огромное количество прототипов, целое поколение.

Безусловно, сильной стороной фильма, погруженного в историю страны, стал подбор актерского состава. Исполнителя роли Татищева, великолепного кино- и театрального актера Александра Балуева в нашем городе знают и любят благодаря роли в спектакле «Маскарад» на сцене «Красного факела». Этот образ с самого начала создавался в расчете именно на Александра Балуева. «Я считаю Балуева гениальным артистом, слежу за ним с давних пор, — говорит Андрей Сергеевич. — Его съемки заняли всего пять-шесть дней, но, конечно, это база, на которой стоит вся картина. Александр не просто полностью оправдал мои надежды, я даже предвидеть не мог, как он способен играть. Я восхищен его работой».

Для артиста этот подход оказался важным. «Картина «Француз» — это история страны. Мне всегда интересно играть то, что связано с моей родиной, с моей страной, с ее историей и тем, из каких разных, тяжелых, очень часто трагических, порой кровавых периодов жизни она состоит. Проследить, почему именно так происходит, почему такое случается в развитии моей родины», — говорит Александр Балуев.

Исполнитель главной роли Антон Риваль — дебютант в большом кино. Как и его герой, он наполовину француз и вырос в Париже. В роли балерины Киры Галкиной — прима-балерина Большого театра Евгения Образцова. Она уже не в первый раз снимается в кино, которое до сих пор воспринимала как отдых от напряженной балетной жизни, так что роль Киры стала для нее первой большой актерской работой. Дуэт получился достоверным и убедительным. Также в картине снялись Михаил Ефремов в роли отца Валерия Успенского (Евгений Ткачук), Наталья Тенякова и Нина Дробышева в ролях сестер Обрезковых, Роман Мадянов в роли писателя Чухновского, Александр Анисимов в роли слесаря Устюгова. «Артисты в этом фильме — моя гордость, моя главная радость», — признается режиссер.

Картина «Француз» посвящена памяти Александра Гинзбурга — одного из первых советских диссидентов. Герой Евгения Ткачука Валера Успенский упоминает в разговоре с Пьером имя «своего кореша Алика» и независимый журнал «Грамотей», который тот издает. Это отсылка к самиздатскому поэтическому альманаху «Синтаксис», который выпускал Гинзбург и за который он получил свой первый срок. И все стихи, прочитанные в картине, взяты из «Синтаксиса». Кстати, в картине в одной из ролей снялась Вера Лашкова — соратница Алика Гинзбурга, машинистка, которая занималась перепечаткой самиздатских сборников. И посвящение «Памяти Алика Гинзбурга и его друзей, кто хотел жить не по лжи» в конце фильма расставляет акценты и подводит итоги.

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