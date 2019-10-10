Участок трассы «Новосибирск-Колывань-Томск» отремонтировали в рамках нацпроекта БКД 2.0

Участок дороги регионального значения «Новосибирск-Колывань-Томск» является самым протяженным объектом программы «Безопасные и качественные дороги 2.0» в Новосибирской агломерации 2019 года. Трасса полностью отремонтирована и доступна для пользования. Ее протяженность составляет 10 километров.

Качество выполненных работ проверил в ходе приемочной комиссии министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. «Покрытие из высокопрочного и устойчивого к нагрузкам щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) уложено на площади более 97 тысяч квадратных метров», – рассказал министр транспорта.

По сообщению пресс-службы, в процессе ремонтных работ были укреплены обочины, сделана разметка из термопластика и дорожные знаки. Кроме того, на трассе установили делиниаторы. Они представляют собой гибкие столбы, которые разделяют встречные потоки на опасных участках, предотвращая выезд автотранспорта на полосу встречного движения.

Маршрут «Новосибирск-Колывань-Томск» имеет большую социальную значимость, так как является въездом и выездом из областного центра. Средства на ремонт данной дороги были выделены из федерального и регионального бюджетов. Общая сумма составила 109 миллионов рублей.

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