Юргинский машиностроительный завод задолжал сотрудникам зарплату в размере примерно 96 млн рублей.

По сообщению ТАСС, проблемы с начислением заработной платы на заводе начались с 2015 года. Кроме того, шло накопление кредиторской и налоговой задолженностей. На предприятии последовали массовые увольнения.

Губернатор Кемеровской области заявил, что долги по заработной плате должны быть погашены до конца октября. «Это должно быть погашено в этом месяце полностью. Теперь это моя ответственность перед вами. Все льготы социальные, которые утеряны, мы восстановим. Обязательным разделом будет повышение заработной платы», – сказал Сергей Цивилев работникам завода.

По данным «СПАРК-Интерфакс», последние пять лет ООО «Юргинский машзавод» показывает чистый убыток. Генеральный директор Юргинского машиностроительного завода Анатолий Лазарев от занимаемой должности отстранен. Новое руководство совместно с властями намерены выработать программу по восстановлению деятельности предприятия. В планах привлечь к предстоящему процессу госкорпорацию Ростех.

Юргинский машиностроительный завод, принадлежащий НПК «Уралвагонзавод», производит горно-шахтное оборудование, грузоподъемную и специальную технику. В состав предприятия, также, входит ТЭЦ, которая обеспечивает подачу тепла на жилые и социальные объекты города с населением 82 тыс. человек.

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