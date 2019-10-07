Водитель Талдинского разреза стал вице-чемпионом международного чемпионата Клуба операторов «БЕЛАЗ»

В городе Жодино Республики Беларусь состоялся первый международный чемпионат Клуба операторов «БЕЛАЗ».

В соревнованиях приняли участие представители России, Украины, Белоруссии и Казахастана Серебряным призером стал работник филиала «Талдинский угольный разрез» АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) Марат Гилязтдинов.

После прохождения квалификации были выявлены 10 финалистов. Марат Гилязтдинов прошел отборочный этап чемпионата с лучшим результатом, а в финальном заезде стал вторым. Призер продемонстрировал искусное умение управлять 130-тонной машиной. Кроме того, представителя УК «Кузбассразрезуголь» организаторы отметили специальным призом за лучшее выполнение фигуры вождения «восьмерка».

«Всё было организовано на высшем уровне, я почувствовал себя участником Олимпиады или «Формулы-1». На соревнования приехали профессионалы, была очень жесткая конкуренция, каждая секунда, каждый сантиметр были на вес золота, – поделился впечатлениями вице-чемпион. – Мне очень помог опыт участия в ежегодных конкурсах профессионального мастерства, которые проходят в нашей компании».

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