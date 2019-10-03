Андрей Травников договорился об увеличении поставок новосибирского зерна на внешние рынки

На заседании правительства РФ по подведению предварительных итогов уборки урожая-2019 выступил глава Новосибирской области Андрей Травников.

Заседание проходило в Москве. Его провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Губернатор доложил членам правительства об итогах уборочной кампании 2019 года в Новосибирской области.

Промежуточные показатели подтверждают предварительный прогноз региона по валовому сбору – 2,5 млн тонн зерна в весе после доработки. Глава региона подчеркнул, что этот объём, позволит обеспечить внутренние потребности Новосибирской области и направить на свободную реализацию около 800 тыс. тонн зерна.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области регион увеличивает темпы отгрузки зерна за пределы области по субъектам РФ и на экспорт. За 9 месяцев 2019 года отгружена 641 тыс. тонн (92% общего объёма вывоза 2018 года). На экспорт пошло 140 тыс. тонн зерновых и масличных культур.

«Будущие перспективные рынки сбыта находятся на востоке и юго-востоке нашего континента. Для увеличения экспортного потенциала Сибирского федерального округа считаем целесообразным строительство зерновых терминалов на Дальнем Востоке», – прокомментировал Андрей Травников.

Сезонные работы идут хорошими темпами – в том числе благодаря техническому переоснащению сельхозпроизводства в Новосибирской области. С начала года благодаря господдержке из областного бюджета предприятия области приобрели 1243 единицы техники на сумму около 4,5 млрд рублей (более чем на сто единиц и 600 млн руб. больше, чем в прошлом году). По программе Росагролизинга селяне закупили техники более чем на 320 млн рублей (79 единиц). Меры господдержки сельхозпроизводителей с начала года составили 2,5 млрд рублей (из них 1,1 млрд рублей – средства федерального бюджета). Треть этих средств направлена на возмещение сельхозпредприятиям части стоимости техники и оборудования.

Темпы уборки зерновых и технических культур в этом году в два раза выше прошлогодних. Валовый сбор зерна составил 2 млн 437 тыс. тонн при урожайности 18,7 центнера с гектара.

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