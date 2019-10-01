30 сентября в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что в рамках национального проекта «Демография» в Алтайском крае будет открыт гериатрический центр.

Гериатрическая помощь – это комплексный подход в лечении пациента. Он включает решение его физических, психологических и социальных проблем. Центр организуют на основе главного лечебного учреждения по развитию этого направления медицинской помощи – краевого госпиталя для ветеранов войн. В региональном министерстве здравоохранения пояснили, что работа ведется в рамках проекта «Старшее поколение».

Также власти региона рассказали о проведении за их счет профильного обучения. Его прошли уже 49 специалистов из 33 лечебных организаций. По сообщению министерства на данный момент в крае стационарная гериатрическая помощь оказывается на 200 койках круглосуточного пребывания. Из них 45 коек находится в госпитале для ветеранов войн, 95 – в городской больнице №3 краевого центра, а также по 30 коек в больницах Рубцовска и Бийска.

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