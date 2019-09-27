Ленина в Омске разворачивают лицом к храму

Фонд «Духовное наследие», принадлежащий бывшему омскому губернатору Леониду Полежаеву, представил новое архитектурное решение городского центра. Памятник Ленину будет перенесен с «Ленинской горки» и обращен лицом к храму, который появится на месте скульптуры.

Проект воссоздания Свято-Ильинского собора на площади Ленина в Омске размещен на сайте регионального общественного фонда «Духовного наследия». Судя по представленным фотографиям-макетам, памятник Ленину планируется перенести на другую сторону дороги, ближе к Вечному огню. На месте бывшего памятника будет построен сам собор. При этом лицо Ленина будет обращено к храму. Сейчас на площади Ленина уже стоит памятная часовня, к которой памятник обращен тыльной частью. Реакция на архитектурное решение представителей омского обкома КПРФ пока неизвестна.

Напомним, омский экс-губернатор обнародовал планы по восстановлению Свято-Ильинского собора весной текущего года. В «Духовном наследии» отмечают, что собор будет возведен на месте исторического фундамента храма, разрушенного по решению органов Советской власти в 1936 году. Предложение бывшего главы региона вызвало неоднозначную реакцию омской общественности, многие из которых усомнились в необходимости возведения в Омске еще одного храма. «Омичи не слишком любят бег, но сопротивление на старте не отменит гордости на финише. Так было с Успенским собором. Уверен, повторим», — ответил тогда скептикам в своем Instagram-аккаунте Леонид Полежаев.

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