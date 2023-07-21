Прокуратура выявила нарушения в проекте планировки центра Новосибирска

Прокуратура выявила нарушение градостроительного законодательства в утвержденном мэрией Новосибирска проекте планировки «площадь Ленина». Документация не учитывает потребность граждан в образовательных учреждениях (нехватка мест в школах). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Утвержденный проект мэрии подразумевает планировку территории, ограниченной ул. Вокзальная магистраль, Красный проспект, проездом Виктора Ващука, улицами Федора Ивачева, Дмитрия Шамшурина в Железнодорожном и Центральном районах города Новосибирска.

«Кроме того, мэрией города в противоречие правил землепользования и застройки установлена зона многоэтажной специализированной застройки (без возможности возведения жилья) на земельном участке с кадастровым номером 54:35:021195:231», — говорится в сообщении.

Прокурор города опротестовал противоречащее закону постановление. Результат рассмотрения акта реагирования контролирует городская прокуратура.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске прокурор нашел нарушения в строительстве поликлиник по нацпроекту.