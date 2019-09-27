Злободневное, абсурдное, модное кино об обмане, деньгах и любви — именно таким получился полнометражный дебют Марии Агранович «Люби их всех». На премьере 28 сентября режиссер представит фильм зрителям Новосибирского центра культуры и отдыха «Победа» и ответит на вопросы.

Кино у нее в крови

«Люби их всех» — режиссерский дебют Марии Агранович, которая также выступила автором идеи и автором сценария. Впрочем, уже ее первая короткометражка No problem в 2010 году принесла приз «За зрелую молодость» в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр» и приз МФКФ «Лучший игровой фильм». Мария Агранович — представитель славной кинематографической династии в третьем поколении. Дедушка Леонид Данилович, советский кинорежиссер, сценарист и драматург, начинал актером у Мейерхольда. Отец Михаил Леонидович — выдающийся кинооператор, режиссер, педагог. Брат Алексей тоже работает в кинематографе в качестве продюсера, режиссера и актера, из последнего стоит вспомнить его главную роль в фильме «Юморист».

Как все начиналось

Как вспоминает Мария Агранович, история с этим проектом получилась довольно занятная, но вполне типичная для «Кинотавра», где под жарким южным солнцем сложилось немало творческих союзов. «Несколько лет назад я получила какой-то приз за короткометражку No problem. Там был Сергей Сельянов. Мы разговорились, и он спросил, есть ли у меня сценарий. Я ответила: «Заявка есть». Конечно, ничего у меня не было. И я побежала ночью писать заявку, потому что мне нужно было на следующий день отдать что-то продюсеру, с которым я всю жизнь мечтала работать. Первая заявка не прошла, я тут же отправила вторую, и — о, чудо! — она понравилась. Так я начала писать этот сценарий», — вспоминает Мария. Фильм удалось снять через семь лет.

Любовь? Надежда? Вера?

Героиня фильма — молодая девушка, стремящаяся взять от жизни все. У нее всегда есть план, для каждого свой. Для каждого свое имя: одному нужна Вера, другому — Надежда, и почти всем Любовь. К каждому из мужчин у нее особый подход. Но они всегда платят: и чтобы ее завоевать, и чтобы от нее избавиться. Но кто знает, где кончается обман, на который идут только ради денег, и начинается настоящее чувство? И кто знает, кто она: простая столичная содержанка, коварная мошенница, талантливая актриса или женщина, которая умеет любить? Любить их всех. Кстати, одним из прообразов героини, по словам режиссера, стала незабвенная Никита, а еще отважные девушки из «Леона» и «Пятого элемента» Бессона.

Звездный кастинг

Настоящей находкой стала Алена Михайлова, которая попала в фильм неожиданно, но на редкость удачно: сначала долго ждали другую актрису, но к моменту съемок она показалась режиссеру слишком взрослой. Зато пермская выпускница театрального вуза справилась со сложной ролью, предполагающей постоянные перевоплощения, на ура. Мужской состав собрался достаточно быстро. Разве что с главным героем были вопросы, но появление в фильме чрезвычайно популярного сегодня Александра Кузнецова («Лето», «Большая поэзия») сразу задало нужный настрой и ритм. Самого солидного поклонника героини сыграл великолепный Сергей Гармаш. «Это я поняла буквально сразу. Без вариантов. И молила бога, чтобы он согласился. Ему неожиданно очень понравился сценарий. А мне безумно понравилось с ним работать», — рассказывает Мария Агранович.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алена Михайлова, актриса:

— Это мой дебют, моя самая первая большая роль, но давалась она мне как-то очень легко. Даже сейчас, в следующих проектах, у меня больше сложностей, чем в первом. Моя героиня, которая кажется очень жесткой, циничной, эгоистичной, такой супергероиней без сердца и жалости, на самом деле хочет любви, но боится ее. Потому что семья, мама, близкие не дали ей любви в детстве. А мы все родом из детства. И вот она пытается найти любовь, но не находит. Это история не про мужчин. Мне нравится самостоятельность моей героини, ум, ее способность на авантюру — вот здесь она талант каких мало. Она же мастер обмана, так легко может управлять мужчинами, обводить их вокруг пальца. Но, конечно, многое мне в ней и не близко. Но я, как и любой актер, адвокат своего героя.

Сергей Гармаш, актер:

— Маша Агранович генетически (и это объяснять не нужно) пропитана любовью к кино. Когда она прислала мне сценарий, я увидел: он хороший и, так сказать, доказательный. И, в общем-то, понял, что хотел бы участвовать в этом проекте. Потому что мне всегда была интересно рассматривать человека с совершенно неожиданных ракурсов. Я, читая, долго не мог понять, где мне включить, скажем, сопереживание героине, хотя она вроде бы мне нравилась. Но я не мог понять, за что я должен ее любить. И потом вдруг раз: сопереживание вспыхивает, просто как лампочка, и я становлюсь на ее сторону и остаюсь на этой стороне до конца.

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