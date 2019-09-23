В Новосибирске состоялось открытие второго потока российско-китайского молодёжного бизнес-инкубатора

На площадке новосибирского «Экспоцентра» прошло пленарное заседание в рамках форума «Технопром», давшее старт российско-китайскому молодёжному бизнес-инкубатору — акселерационной программы, разработанной Российским союзом молодежи и Всекитайской федерацией молодежи с целью вывода российских бизнес проектов на китайский рынок и привлечения китайских инвестиций в российскую экономику.

В 2018 году первая волна российско-китайских молодежных акселерационных программ прошла в Барнауле, Брянске, Новосибирске, Ульяновске и Уфе в России и в Гуйяне, Нанкине, Сиане, Харбине и Чунцине в Китае. По ее итогам было подписано 50 соглашений о сотрудничестве в области электронной торговли, экспорта и импорта продуктов питания, высокотехнологичного оборудования, обмена технологиями (в том числе, в области автомобилестроения), разработки и внедрения тест-систем для диагностики онкологических заболеваний, туризма и образовательных услуг. Организаторы проекта: Российский союз молодёжи (РСМ), Всекитайская федерация молодёжи, Клуб бизнес коммуникаций FRONT Office, Сибирский университет путей сообщения.

Как отметил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, акселерационная программа проводится во второй раз и стала уже традицией для региона.

Напомним, что по итогам отборочных туров в финал программы прошли 12 участников, бизнес-идеи и бизнес-проекты которых были признаны самыми интересными и перспективными для реализации. С 20 по 29 сентября финалисты отборочного тура проходят образовательную программу в «Сибирском государственном университете путей сообщения». В это же время с деловым визитом в Новосибирск приехала делегация из Шэнчьжэня, что позволило российским предпринимателям познакомиться с проектами участников китайской стороны.

«У нас приготовлена увлекательная программа для студентов, предпринимателей и китайских гостей. Давайте активно проведем эти 10 дней. После мы с ответным визитом отправимся в Шэньчжэнь», – прокомментировал директор центра бизнес коммуникаций FRONT office Сергей Борисов. Кроме того, предприниматель рассказал о проекте «Сибирское лидерство», в рамках которого губернатором региона была поставлена задача сделать Новосибирскую область центром развития для всех молодых людей.

Во время заседания китайские партнёры вручили подарок заместителю

губернатора — произведение искусства, редкое полотно из частной коллекции. «Спасибо правительству Новосибирской области за тёплый приём и хорошую организацию. Я надеюсь, что мы станем стратегическими партнерами и у нас все получится», – резюмировал директор «Центра международных программ РСМ» Дэн Янъян.

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