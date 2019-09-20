Кино, от которого захватывает дух, звездные гости и первоклассный джаз — программа VIII Фестиваля польского кино в новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» с 24 по 29 сентября будет насыщенной и разнообразной. Почетными гостями фестивальной недели станут две легенды польской культуры: знаменитый режиссер Кшиштоф Занусси и актриса Майя Коморовская, ставшая звездой его главных фильмов.

Торжественный запуск

Открывает фестивальную афишу легендарный фильм «Год спокойного солнца», объединивший эти два имени, также в программе лучшие образцы современного кинематографа Польши и сборник короткого метра Лодзинской киношколы. Для торжественного запуска фестиваля по просьбе пана Кшиштофа выбран легендарный «Год спокойного солнца», удостоенный в 1984 году «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, в котором блистает Майя Коморовская. Гостей ждет возможность за бокалом игристого встретиться с почетными гостями и задать им вопросы после фильма.

Живой диалог

Ответным подарком Новосибирска недавно отметившему 80-летие мэтру станет творческая встреча «Диалоги с Кшиштофом Занусси», ведущий — новосибирский режиссер, лауреат премии «ТЭФИ» Павел Головкин. Известно, что пан Кшиштоф — не только классик кинематографа, но и серьезный мыслитель, и глубокий собеседник. Тонкий юмор, аналитический склад ума, изысканная вежливость и житейская мудрость превращают общение с Кшиштофом Занусси в истинное удовольствие.

Фестивальная афиша

Молодое поколение польской режиссуры представлено детективным триллером «Башня. Ясный день» Ягоды Шельц. История братской любви «Как кошка с собакой», балансирующая между драмой и комедией, снята выходцем из СССР Янушем Кондратюком. Комедийная линия усиливается в фильме «7 чувств», автор которого Марек Котерский — один из маститых выпускников престижной киношколы в Лодзи. Киношкола в Лодзи (Высшая Государственная школа кинематографа, телевидения и театра имени Леона Шиллера) основана в 1948 году. Среди ее выпускников такие известные всему миру кинематографисты, как Анджей Мунк, Януш Моргенштерн, Ежи Сколимовский, Збигнев Рыбчинский, Роман Поланский, Кшиштоф Кеслёвский, Юлиуш Махульский, Анджей Вайда и наш большой друг, почетный гость фестиваля польского кино в «Победе» Кшиштоф Занусси. Сборник короткометражек выпускников Лодзинской киношколы покажет, как развивается и куда движется кинематограф Польши. Завершит фестиваль леденящий кровь триллер Агнешки Холланд «След зверя».

Звуки джаза

Богатые традиции польского джаза оценим по достоинству на концерте в клубе «Ночь» 27 сентября. Выдающийся саксофонист и композитор, блистательный импровизатор в стиле world music Гжех Пиотровский даст концерт в клубе «Ночь» в сопровождении ансамбля известных новосибирских музыкантов: Андрей Турыгин (саксофон), Владимир Межберг (фортепиано), Владислав Третьяков (бас-гитара) и Дмитрий Швецов (ударные). Гжех Пиотровский — выдающийся польский джазовый саксофонист и композитор, музыкальный продюсер и аранжировщик, создатель собственного проекта World Orchestra, владелец лейбла The Alchemist Records, трижды номинант на премию Fryderyk (аналог Grammy в Польше). Его музыка — синтез музыкальных направлений разных времен и народов, диалог традиций и современности, единство энергии и созерцания. Неизменными остаются виртуозный уровень и чистая радость коллективного исполнения.

Фестиваль организован центром культуры и отдыха «Победа» совместно с Польским культурным центром в Москве и компанией Bella при поддержке Генерального Консульства Республики Польша в Иркутске. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кшиштоф Занусси, режиссер:

— Дорогие друзья в Сибири, в Новосибирске! Вместе с актрисой Майей Коморовской мы собираемся к вам приехать и глубоко радуемся тому, что будем иметь возможность встретиться с вами, показать свои фильмы, ответить на ваши вопросы. Я искренне уверен, что, несмотря на сложности, которые могут иногда могут возникать в политических отношениях, как люди мы должны общаться, знать друг друга. Мы хотим показать вам, каким мы видим мир, нам интересна ваша работа и ваша жизнь. Связь между мыслящими людьми, людьми культуры и науки разных стран — общечеловеческая ценность. Поэтому мы с радостью готовимся к встрече.

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