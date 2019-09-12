Глава Новосибирской области и президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» в ходе рабочей встречи 11 сентября обсудили совместные проекты.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил направления совместной работы правительства региона и Сбербанка, в которых планируется расширение взиамодействия. Одна из них – работа сети МФЦ, в которую внедрили элементы интеллектуальной управляющей системы банка.

По словам главы области, Сбербанк принимает участие в проекте «Бережливая поликлиника». Реализация этих и других проектов призвана способствовать экономии денежных средств. Власти совместно со Сбербанком России стремятся осуществить централизацию различных функций, куда входят бухгалтерский и кадровый учет, актуальными методами.

«В части учреждений области до конца года эта централизация произойдёт. Если апробация пройдёт успешно, то в следующем году мы перейдём к масштабному тиражированию этих технологий. Сумма экономии измеряется десятками и даже сотнями миллионов рублей», – отметил Андрей Травников.

В 2018 году Сбербанк заключил соглашение с Новосибирской областью для реализации десяти проектов. За год реализованных – семь, в процессе запуска – три. «Сегодня мы договорились о том, что после первого года работы мы готовы перейти на принципиально новый уровень взаимодействия. Новосибирская область – достаточно продвинутый цифровой регион, в нём уже есть большое количество отработанных сервисов. Здесь высокий уровень цифровой культуры и серьёзные компетенции. Мы стремимся к тому, чтобы перейти от работы над единичными сервисами к сотрудничеству на системном уровне» – рассказал Герман Греф.

В скором времени специалисты сделают оценку возможности использования инфраструктуры и платформ региона для целостного решения задач. Новосибирская область может стать одной из пилотных, с которыми работает банк, также добавил президент Сбербанка.

По сообщению пресс-центра губернатора и правительства Новосибирской области, на встрече было отмечено, что Новосибирская область – важнейший в стране транспортно-логистический, но и коммуникационный узел. В регионе внедряются и развиваются такие проекты, как «Умный дом», «Умный квартал», «Умный город». В них проводятся масштабные работы устранения цифрового неравенства в муниципальных районах, а также внедряются логистические сервисы управления дорожно-транспортными потоками. Сбербанк России готов принять участие во многих проектах Новосибирской области.

Напомним, что 11 сентября Андрей Травников также подписал соглашение о сотрудничестве с Промсвязьбанком.

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