Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков 11 сентября подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на социально-экономическое развитие региона.

Как пояснили в правительстве региона, сотрудничество затронет разработку и реализацию инвестиционных проектов в ЖКХ, здравоохранении, инфраструктуре и других сферах. Взаимодействие сторон будет проходить в рамках реализации национальных и инвестиционных проектов Новосибирской области, региональных госпрограмм и совместных проектов для поддержки развития промышленного комплекса региона, технического вооружения и модернизации предприятий.

Напомним, что «Промсвязьбанка» существует на рынке почти 20 лет. В настоящее время он контролируется агентством по страхованию вкладов. Банк выбран для реализации государственного оборотного заказа, и сопровождения крупных государственных контрактов. Председателем банка является Петр Фрадков, сын экс-премьер-министра России Михаила Фрадкова.

«Согласно нашему индексу RSBI, Новосибирская область входит в Топ-5 российских регионов с самой высокой деловой активностью малого и среднего бизнеса. Поэтому реализация программ поддержки субъектов МСБ для нас также в приоритете», — отметил Петр Фрадков.

Также губернатор добавил, что Новосибирской области важно видеть готовность «Промсвязьбанка» принимать участие в региональных проектах в сферах развития ЖКХ, здравоохранения, дорожно-транспортной системы, в инфраструктурном строительстве, в реализации нацпроектов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.