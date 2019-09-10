Правительство Новосибирской области определило бюджетную политику на 2020–2022 годы

На заседании правительства Новосибирской области, которое состоялось 9 сентября, власти определили основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики Новосибирской области на 2020–2022 годы.

Министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко заявил, что в числе главных задач бюджетной политики на этот период — поиск и формирование решений по повышению бюджетной самостоятельности муниципальных образований и повышение инвестиционной привлекательности региона. Так, чтобы повысить финансовую самостоятельность муниципалитетов, инвесторам было предложено повысить качество и проработанность предлагаемых проектов, включая риски и оценку влияния на действующую бизнес-среду. Напомним, что в сфере поддержки инвестиций в 2019 году принято беспрецедентное для Новосибирской области решение — увеличен потолок квоты налоговых льгот для инвесторов с 850 млн рублей до 5 млрд рублей.

Долговая политика Новосибирской области в 2020–2022 годах — еще одна тема, которую подняли на заседании Правительства. Здесь, подчеркнул Виталий Голубенко, будут сохранены приоритеты, сложившиеся в 2018–2019 годах. Меры, предпринятые на стабилизацию объема государственного долга региона, способствуют снижению уровня долговой нагрузки к 1 января 2023 года до 33 %.

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