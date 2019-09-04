Материальную помощь в подготовке детей к новому школьному году получили семьи работников АО «УК «Кузбассразрезуголь»

Предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании выделило почти 4,5 млн. рублей на помощь многодетным семьям, в которых есть школьники.

В этом году в Кузбасских школах обучается 1776 детей, среди них 972 ученика из многодетных семей сотрудников компании. Чтобы подготовить ребенка к 1 сентября каждая из семей получила 2,5 тыс. рублей, сообщает пресс-центр «Кузбассразрезуголь».

«Компания всегда уделяет внимание не только своим работникам, но и членам их семей, особенно – детям. Традиционно «Кузбассразрезуголь» помогает горнякам подготовиться к 1 сентября, ежегодно увеличивая финансирование этой акции, — рассказывает заместитель директора по персоналу и общим вопросам АО «УК «Кузбассразрезуголь» Николай Овчинников.

Также заместитель директора добавил, что число получателей помощи постоянно растет. В 2001 году в компании насчитывалось 470 многодетных семей со школьниками, в 2019 году цифра стала выше более чем в два раза.

Компания ежегодно организовывает отдых детям сотрудников на Черном море и в санатории-профилактории «Серебряный ключ» (Беловский район).

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