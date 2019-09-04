В Новосибирске стартовал второй набор по обучению программирования Python

Второй набор образовательного проекта «Яндекс.Лицей» по программированию школьниками на языке Python стартовал 3 сентября. Проект реализуется при поддержке правительства региона, и обучающие группы открылись не только в Новосибирске, а также в Куйбышеве и рабочем поселке Кольцово.

По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолия Дюбанова, повышенное внимание к подготовке современных кадров в области цифровизации связано с нацпроектом «Цифровая экономика».

«Информационные технологии стали неотъемлемой частью нашего общества, цифровизация вплетена во все ключевые экономические и социальные направления. И наш совместный с «Яндексом» проект направлен именно на подготовку кадров будущего», – добавил Анатолий Дюбанов.

Как пояснила заместитель министра образования Новосибирской области Ирина Мануйлова, обучение школьников программированию дает им возможность получить достойную и перспективную работу в будущем.

В пресс-центре правительства Новосибирской области сообщили, что в рамках национального проекта «Образование» в регионе начинают работать проекты «Цифровая образовательная среда» и «Успех каждого ребенка». В дальнейшем планируется открытие центров цифрового образования «IT-куб», направленных на качественную подготовку школьников (из города, а также из сельской местности) в области программирования и системного администрирования. Учитывается и потребность региона в таких специалистах, а участие в проекте даст не только знания, но и практические навыки, что станет необходимы аспектом по подготовке высококвалифицированных IT-специалистов.

Проект в Новосибирске проходит второй год. В этом учебном году происходит расширение проекта: рамках основного образования группы по обучению программированию на языке Python будут проходить в 11 образовательных организациях Новосибирска, в г. Куйбышеве и р.п. Кольцово – как дополнительное образование.

В учебном 2018/2019 году проект проходил на базе двух учебных площадок. 31 человек, поступивших в «Яндекс.Лицей», успешно завершили учебный год, а 15 из них получили красный диплом.

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