Новосибирская сеть супермаркетов премиумного сегмента «Добрянка» братьев Насоленко не планирует в ближайшие два года экспансию в другие регионы Сибири, включая Барнаул.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что новосибирские бизнесмены рассматривают несколько перспективных площадок в регионах СФО для открытия «Добрянки». В качестве одного из городов назывался Барнаул в Алтайском крае, предполагалось, что коммерсанты могут разместиться в ТРЦ Galaxy. Однако сами бизнесмены эту информацию не подтвердили.

Как пояснила «Континенту Сибирь» директор по PR сетей «Добрянка» и «Бахетле» Елена Перегонцева, в текущем году компания не планирует развитие магазинов «Добрянка». «У компании в Барнауле есть один магазин «Бахетле», и открывать новые магазины в этом году и 2020 году не планируем», — пояснила Елена Перегонцева. Она уточнила, что другие регионы СФО для открытия «Добрянки» также в этом и в будущем году пока не рассматриваются.

Сеть «Добрянка» — супермаркеты премиумного сегмента, специализирующиеся на продуктах старорусской кухни, блюд из фермерских продуктов. Основатели сети – братья Евгений и Виталий Насоленко. Им также принадлежит франшиза «Бахетле» в Новосибирске, а также сети «Лидер экономии» и «Универсамы удачных покупок».

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