При содействии бизнес-омбудсмена Новосибирской области Николая Мамулата владельцы торговых павильонов на улице Станционной сумели отстоять свои права и добиться признания незаконным решения мэрии Новосибирска расторгнуть договор аренды на земельные участки. В конфликте разбирался «Континент Сибирь».

Территорией раздора стал земельный участок в границах улицы Станционной и Бетонного проезда. В декабре 2017 года мэрия города Новосибирска утвердила организацию здесь сквера. При этом в границы будущей зеленой зоны попали несколько торговых павильонов ООО «Ван Мастер Плюс» (по данным ЕГРЮЛ, учредители — Анатолий Дягилев, Андрей Усольцев, Алексей Шукан) и торговая розничная точка ООО «Легенда» (по данным ЕГРЮЛ, учредители — Валерий Лобов, Людмила Малиновская).

Как следует из материалов дела, размещенных на сайте арбитражного суда Новосибирской области, мэрия города уже в январе-феврале 2018 года сообщила указанным компаниям о необходимости освободить занимаемые земельные участки. Предпринимателям было отказано в заключении договора аренды на новый срок, несмотря на то что они вовремя подали документы на продление — более чем за месяц до истечения сроков аренды. ООО «Легенда» обратилось в мэрию с заявлением 27 июля 2017 года, тогда как срок старого договора истекал 2 октября этого же года. ООО «Ван Мастер Плюс» обратилось с заявлением 17 октября 2017 года, задолго до даты прекращения аренды 21 апреля 2018 года.

В ответе на запрос, направленный редакцией газеты «Континент Сибирь», в мэрии Новосибирска ответили, что договоры были прекращены по истечении срока их действия. «Было принято решение об утверждении схем расположения земельных участков для организации территорий общего пользования — сквера по улице Станционной. По этой причине арендаторам было отказано в заключении договоров аренды на новый срок», — следует из ответа муниципалитета.

Предприниматели обратились за помощью к бизнес-омбудсмену Новосибирской области. Как пояснил «Континенту Сибирь» Николай Мамулат, руководители компаний неоднократно пытались продлить аренду — обращались в департамент земельных и имущественных отношений, в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, а также к главе администрации Ленинского района Новосибирска. Однако, по его словам, везде им было отказано. На отведенной под сквер территории начались интенсивные работы, и по требованию администрации Ленинского района ООО «Ван Мастер Плюс» было вынуждено снести свой павильон. ООО «Легенда» также лишилось торговой точки. Примечательно, что на новой схеме расположения земельного участка, принятой постановлением мэрии в связи со строительством сквера, фигурировал уже другой участник дела — торговая компания ООО «Голд».

«В рассматриваемой ситуации отказ от продления договоров аренды земельных участков с заявителями свидетельствовал о создании благоприятных условий для осуществления деятельности другими хозяйствующими субъектами. Мы направили мотивированное обращение руководителю управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области с просьбой провести внеплановую проверку мэрии города Новосибирска по указанным обстоятельствам. В ходе проведения проверки факты, указанные бизнес-омбудсменом, подтвердились», — прокомментировал ситуацию Николай Мамулат.

Решением комиссии Новосибирского УФАС России действия мэрии города Новосибирска были признаны нарушающими федеральные законы «О защите конкуренции» и «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Муниципалитет получил обязательное для исполнения предписание.

После этого мэрия безуспешно пыталась оспорить решение УФАС, обратившись сначала в арбитражный суд Новосибирской области, а затем в арбитражный суд Западно-Сибирского округа. В заявлении муниципалитет ссылался на нарушение антимонопольным органом своих прав и законных интересов по распоряжению земельными участками и указывал, что сдача имущества в аренду является его правом, но не обязанностью. Однако суд признал эти доводы неправомерными. Апелляционные жалобы мэрии в обоих случаях также были отклонены Седьмым арбитражным апелляционным судом города Томска. Последнее решение суда было оглашено 11 августа этого года.

В мэрии Новосибирска отметили «Континенту Сибирь», что уже приступили к выполнению предписаний УФАС предпринять действия для обеспечения конкуренции, а именно — рассмотреть возможность размещения нестационарных объектов торговли на условиях, сопоставимых с условиями размещения по ранее заключенным договорам.

Таким образом, при содействии бизнес-омбудсмена тяжба новосибирских предпринимателей — владельцев нестационарных торговых точек с мэрией завершилась для них убедительной победой. В самом муниципалитете заверяют, что рассматриваемый случай является единичным: «Подобная ситуация не распространяется на других собственников нестационарных торговых объектов».

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