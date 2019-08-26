Горняки УК «Кузбассразрезуголь» получили 1000 наград к двойному празднику

В преддверии Дня шахтера в АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) прошло праздничное мероприятие, на котором чествовали лучших работников и ветеранов отрасли. В этом году торжество также посвятили 55-летию компании.

Торжественный прием в честь Дня шахтера и юбилея УК «Кузбассразрезуголь» открыл генеральный директор угольной компании Андрей Козицын. По его словам, за 55 лет горняками УГМК добыт 1,8 млрд тонн угля. Это огромная цифра, за которой стоит очень сложный инженерный, технический, интеллектуальный труд людей.

По информации пресс-службы УК «Кузбассразрезуголь», за выдающийся вклад в развитие горно-металлургической промышленности РФ гендиректор УГМК Андрей Козицын был удостоен почетного знака Академии горных наук – авторской статуэтки работы скульптора В.Ф. Митрошина «Мать Земля». Награду ему вручил президент Академии горных наук, академик РАН, доктор технических наук, профессор Юрий Малышев.

Кроме того, большой золотой медалью имени М.И. Щадова (министр угольной промышленности СССР в 1985-1991 гг.), учрежденной Академией горных наук, за большой вклад в развитие угольной промышленности РФ награжден также директор АО «УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Парамонов.

«55 лет мы остаемся лидерами открытой угледобычи – компанией номер один в Кузбассе, компанией номер два в России. И это благодаря руководителям, заложившим основы организации, благодаря тем людям, которые сегодня составляют ее цвет и гордость. С 2006 года мы находимся под управлением Уральской горно-металлургической компании — это позволяет идти к новым вершинам и новым победам», — отметил Сергей Парамонов.

По итогам шахтерского года внутри компании лучшими признаны Кедровский угольный разрез, горный участок № 2 — Осинниковское поле (Калтанский угольный разрез), коллектив ОФ «Краснобродская-Коксовая» (Краснобродский угольный разрез) и коллектив технологической автоколонны номер №1 Краснобродского угольного разреза.

Кульминацией празднования стало вручение 10-ти легковых автомобилей лучшим горнякам и бригадирам — победителям и призерам шахтерского года. Кроме того, все награжденные получили кубки, дипломы, денежные премии и памятные подарки. Всего в ходе праздничных торжеств горнякам компании было вручено почти 1000 государственных, областных, ведомственных и корпоративных наград.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в поселке Бачатский города Белово состоялось торжественное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом. Спортивное сооружение построено на средства АО «УК «Кузбассразрезуголь».

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