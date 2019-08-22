«Кузбассразрезуголь» открыл ледовый дворец спорта в поселке Бачатский

Торжественное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом состоялось в поселке Бачатский города Белово. Спортивное сооружение построено на средства АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании).

Как рассказали в пресс-службе АО «УК «Кузбассразрезуголь», символический ключ от нового ледового дворца юным хоккеистам передали первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин и генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Дворец спорта отвечает всем современным требованиям для спортивных сооружений. В нем созданы комфортные условия для спортсменов и болельщиков, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Основная арена с искусственным льдом и пластиковыми бортами рассчитана на занятия хоккеем и фигурным катанием. Также, в комплексе открыт прокат коньков, есть помещение для заточки коньков, современные раздевалки и душевые. На втором этаже расположены универсальный спортивный зал, а также оснащенный самым современным оборудованием тренажерный зал.

Ледовый дворец передан Беловскому городскому округу и станет общедоступным муниципальным объектом.

Как отметил Андрей Козицын, о строительстве этого важного спортивного и социально значимого объекта мы договорились с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым в августе 2018. В нынешнем году исполняется 70 лет Бачатскому угольному разрезу и 65 лет поселку Бачатский, поэтому этот дворец спорта – подарок «Кузбассразрезугля», который сам отмечает 55-летний юбилей, местным жителям, и прежде всего детям. Построить арену за восемь месяцев удалось благодаря совместной и слаженной работе с областными и городскими властями.

«Компания показала яркий пример социальной ответственности крупного бизнеса, — подчеркнул Вячеслав Телегин. — Такой подход промышленников к решению социальных вопросов дорогого стоит».

Это первый ледовый дворец, открытый при поддержке УГМК за пределами Свердловской области, где ранее аналогичные объекты были возведены в Реже, Екатеринбурге, Кировграде, Ревде, Верхней Пышме, Кушве и Красноуральске.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что на здании управления АО «УК «Кузбассразрезуголь» в Кемерове открыта мемориальная доска Герою Социалистического Труда, кавалеру Ордена Трудового Красного Знамени и бывшему руководителю компании Виктору Кузнецову.

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