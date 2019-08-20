В сентябре состоится конференция «Жадность в Новосибирске»

19 сентября 2019 года пройдет бесплатная конференция «Жадность в Новосибирске». Мероприятие рассчитано на людей, которые хотят получить больше знаний и умений, технологий и новых инструментов, а также прибыли.

Конференция «Жадность в Новосибирске» пройдет 19 сентября в ЦКИО «Победа», ул. Ленина, 7. Начало мероприятия – 10.00.

Как уточняют организаторы, конференция подойдет владельцам малого и среднего бизнеса, которые хотят новых решений, руководителям отдела продаж с грандиозными планами, а также начальникам отдела маркетинга, которым мало просто хорошей идеи.

Участников мероприятия ждет обширная программа. Приглашенные спикеры расскажут, в какую рекламу стоит вкладывать деньги, как работать с клиентами в CRM, что такое омниканальность, чего ждать от SMM-маркетинга и стоит ли запускать email-рассылки, а также как трансформировать компанию и избавиться от множества уровней организационной иерархии.

Ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться можно по ссылке. Мероприятие бесплатное, однако количество мест ограничено.

16+

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