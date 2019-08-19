Сбербанк запустил сервис выдачи электронных банковских гарантий возмещения НДС

Новый сервис от Сбербанка позволяет экономить время и средства по доставке банковской гарантии в налоговую, а также оперативно получить решение ФНС и возмещение НДС в течение 7 рабочих дней.

Как рассказали в пресс-службе Сбербанка, представление налоговой и бухгалтерской отчетности в органы Федеральной налоговой службы (ФНС) в электронном виде уже давно стало привычным. Теперь электронный формат предусмотрен и для банковских гарантий для возмещения НДС.

Так, ФНС в 2019 году в целях совершенствования электронного документооборота между налоговыми органами, налогоплательщиками и кредитными организациями разработала формат электронной банковской гарантии.

Сервис по выдаче электронных банковских гарантий доступен для клиентов Сбербанка с июля текущего года. Он может быть интересен как компаниям среднего, крупного, так и крупнейшего бизнеса – клиентам Сбербанка, работающим в системе Сбербанк Бизнес Онлайн. На сегодняшний день общая сумма выданных в Сибирском банке ПАО Сбербанк электронных банковских гарантий составляет 256 млн рублей.

При предоставлении банковской гарантии в налоговую службу срок возврата НДС можно сократить до 7 рабочих дней. Основное преимущество использования электронной банковской гарантии – это автоматическая проверка параметров документа, а также экономия времени на визит в банк и ФНС, что особенно актуально для компаний, которые предоставляют документы в налоговую не по месту нахождения.

Как отметил заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Сергей Кузнецов, банк продолжает воплощать свою стратегию цифровой трансформации и становится больше, чем банком. Для многих организаций быстрое возмещение НДС — это серьезный вопрос. Задержка может повлиять на бизнес, а значит, вызвать необходимость привлекать дополнительные средства. Теперь при использовании банковской гарантии сроки возврата суммы НДС можно сократить с 72 до 7 дней без посещения налоговых органов, что значительно ускоряет и упрощает процесс для наших клиентов.

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