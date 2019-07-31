Олег Сметанин направил письмо спикеру Законодательного собрания Новосибирской области, в котором говорит, что «власть устранилась» от контроля за ситуацией с лесными пожарами в Сибири. Он призывает экстренно провести голосование депутатов, и обратиться к региональным и федеральным чиновникам с требованием немедленно принять меры для ликвидации экологического бедствия национального масштаба.

В понедельник, 29 июля, заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области Олег Сметанин направил официальное обращение спикеру регионального парламента Андрею Шимкиву.

В послании он призывает к незамедлительным действиям в связи с лесными пожарами. «Масштабы происходящего многократно превосходят ранее случавшиеся в сибирских лесах пожары, что дает основание говорить о постигшей нас экологической катастрофе, для ликвидации последствий которой потребуются колоссальные финансовые средства и десятилетия напряженного труда по восстановлению уничтоженных огнём лесных насаждений», — говорится в письме, которое прочел корреспондент «Континента Сибирь».

Олег Сметанин отмечает, что «власть устранилась от контроля за ситуацией: чиновники кивают друг на друга и ссылаются на некие непонятно кем подписанные ведомственные распоряжения, дающие им право не тушить лесные пожары, поскольку это якобы экономически не выгодно», — негодует депутат.

Он не настаивает на внеочередном созыве сессии Заксобрания, в связи с бесперспективностью этой идеи в сезон отпусков, но считает целесообразным «не теряя ни одного дня и часа, провести телефонный опрос депутатов и по итогам их заочного голосования направить от имени Заксобрания Новосибирской области экстренное обращение в Государственную думу, правительство РФ, МЧС, и генеральную прокуратуру с требованием немедленно принять все доступные меры для ликвидации небывалого стихийного бедствия, грозящего колоссальным ущербом экологии и экономике России».

В письме Олег Сметанин предлагает обратиться в органы законодательной власти других субъектов федерации с просьбой поддержать инициативу Заксобрания Новосибирской области. По мнению депутата, нужно поручить всем депутатам Госдумы от Новосибирской области направить запросы в различные органы инстанции и органы госвласти для поддержки обращения новосибирских депутатов.

Олег Сметанин призывает активнее подключить к проблеме губернатора и правительство Новосибирской области, полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе для «срочной мобилизации всех имеющихся в их распоряжении сил пожаротушения, включая МЧС и иные специализированные подразделения, максимально быстро перебросив их в очаг экологического бедствия».

29 июля полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло провёл в формате видеоконференции совещание по вопросам прохождения в регионах Сибири пожароопасного и паводкоопасного периодов. В обсуждении принимали участие главы субъектов Федерации округа, в том числе об обстановке в регионе сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Как сообщила корреспонденту «Континент Сибирь» депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя, 25 июля отправлено письмо обеспокоенность экологической обстановкой в связи с лесными пожарами в Сибири стали поводом для писем в правительство РФ и в МЧС России. «В правительство ещё 25 июля отправили с подписями представителей всех фракций ГД, кроме ЕР. В МЧС на этой неделе отправила. Готовим в прокуратуру и ФСБ», — заметила парламентарий.

Как ранее сообщал «Континент Сибирь», 30 июля премьер-министра РФ Дмитрий Медведев поручил усилить группировку МЧС и поставил губернаторам задачу взять ситуацию под личный контроль. Медведев подчеркнул, что «пока непосредственной угрозы безопасности и жизни людей нет, но прогноз сложный», цитирует главу правительства РФ агентство ТАСС.

По последним данным, площадь лесных пожаров достигла 2,7 млн гектаров. В Иркутской области, Красноярском крае, отдельных районах Бурятии и Якутии введен режим ЧС.

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