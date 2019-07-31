Дмитрий Медведев: «Каждый губернатор должен взять ситуацию с лесными пожарами под личный контроль»

Площадь лесных пожаров с зонами контроля в России на сегодняшний день превысила 2,7 млн га, что на 12% больше уровня прошлого года. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Иркутской области, Красноярском крае, республике Саха (Якутия) и Бурятии.

По информации пресс-службы правительства России, критическую ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке обсудил на совещании с вице-премьерами председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Глава минприроды России Дмитрий Кобылкин доложил Дмитрию Медведеву о мерах, принимаемых по ликвидации пожаров в стране. Он отметил, что в этом пожароопасном сезоне региональные чрезвычайные ситуации были введены в пяти субъектах РФ. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Бурятии. Площадь лесных пожаров с зонами контроля там составляет 2,7 млн га, что на 12% больше уровня прошлого года.

«На тушение пожаров в помощь региональным силам задействовано 95% (547 человек) личного состава федеральной «Авиалесоохраны» и вся имеющаяся техника. Дополнительно для недопущения распространения огня из соседних регионов в Красноярский край уже переброшено 100 человек профессиональных десантников, еще 100 в помощь готов направить Северо-Запад. Ждем решения региональных комиссий по ЧС», — отчитался Дмитрий Кобылкин.

Глава минприроды России также подчеркнул, что, несмотря на принимаемые меры, сохраняется угроза задымления населенных пунктов регионов. В свою очередь Росгидромет ведет постоянный мониторинг состояния ПДК, и на 30 июля превышения не зафиксированы.

По информации чиновника, для сибирских регионов основной причиной пожаров является природный фактор – «сухие грозы».

«В связи с неблагоприятным прогнозом предстоящего пожароопасного периода нами был увеличен объем финансирования регионов по переданным «лесным» полномочиям на 22,5% и составил 31,6 млрд рублей. Кроме того, выделено 6 млрд рублей на приобретение лесопожарной и специальной техники и оборудования, что в два раза больше первоначальных планов. На конец июля уже закуплено порядка 5 тыс единиц, в том числе для регионов Сибирского федерального округа по их заявкам — 737», — сообщил Дмитрий Кобылкин.

Прогноз пожарной опасности по территории Сибирского федерального округа по-прежнему неблагоприятный. В связи с этим, по итогам совещания Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с лесными пожарами под личный контроль и отвечать персонально за достоверность представляемых данных и своевременность принимаемых мер.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что власти Красноярского края рассматривают вопрос о целесообразности использования специализированной авиационной техники МЧС для тушения лесных пожаров.

По последним данным «Лесопожарного центра», в Красноярском крае огнем охвачено около 1,067 млн га леса. За сутки площадь возгораний выросла примерно на 30 тыс га. В зоне контроля, где огонь не тушат по решению региональной комиссии по ЧС, находятся 90 пожаров общей площадью 1,062 млн га. В Иркутской области, по информации регионального правительства, огонь бушует на площади в 670 тыс га. В зоне контроля действует 108 пожаров площадью 637 тыс га.

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