Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума в регионе во втором квартале 2019 года на уровне 11738 рублей на душу населения. В первом квартале 2019 года величина прожиточного минимума составляла 11211 рублей. Информация об этом опубликована на сайте правительства Новосибирской области.
«Установить по представлению министерства труда и социального развития Новосибирской области величину прожиточного минимума в Новосибирской области за II квартал 2019 года в расчете на душу населения 11738,0 рубля», — говорится в постановлении.
Согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособного населения Новосибирской области составляет 12486 рублей, для пенсионеров – 9440 рублей, для детей – 12037 рублей.
Напомним, что в первом квартале 2019 года уровень прожиточного минимума в регионе в среднем составил 11211 рублей.