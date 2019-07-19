Федеральную поддержку на реализацию пилотных проектов по повышению доходов граждан получит Алтайский край

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин провел рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Стороны обсудили возможные направления индивидуальной программы социально-экономического развития региона.

Как рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края, направления индивидуальной программы социально-экономического развития региона должны быть разработаны уже к сентябрю 2019 года.

По словам министра труда и соцзащиты России Максима Топилина, программа должна включать мероприятия, выполнение которых повлечет повышение качества жизни жителей Алтайского края.

На встрече были подняты такие темы, как демографическое развитие, рынок труда, уровень доходов населения, сельское хозяйство и ЖКХ.

Максим Топилин подчеркнул, что в 2020 году Алтайский край получит поддержку из федерального бюджета на реализацию пилотных проектов по повышению доходов граждан и долговременному уходу за пожилыми и инвалидами, а также на реализацию региональной программы по комплексной реабилитации инвалидов, разработанной в рамках государственной программы «Доступная среда».

Отметим, Максим Топилин определен куратором Алтайского края со стороны правительства России с целью подготовки комплекса мер по ускоренному развитию региона.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что объем финансирования, которое в Алтайском крае планируется направить на реализацию трех региональных проектов национального проекта «Демография» до 2024 года, составит 34,8 млрд рублей.

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