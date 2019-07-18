На реализацию программ нацпроекта «Демография» в Алтайском крае до 2024 года направят 34,8 млрд рублей

Объем финансирования, которое в Алтайском крае планируется направить на реализацию трех региональных проектов национального проекта «Демография» до 2024 года, составит 34,8 млрд рублей.

По информации пресс-службы министерства социальной защиты населения Алтайского края, ведомство реализует три региональных проекта – «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и «Старшее поколение». Данные проекты реализуются в крае с 2019 по 2024 год и охватят все муниципалитеты региона.

На реализацию региональных проектов, входящих в нацпроект «Демография», планируется вложить более 34,8 млрд рублей. В 2019 году объем финансирования составит почти 6 млрд.

Так, по информации регионального министерства, по проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусмотрены адресные выплаты семьям на первого и третьего ребенка, а также адресное финансирование процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). С начала 2019 года в регионе проведено 276 циклов ЭКО на 32 млн рублей.

Ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого, третьего и последующих детей до достижения трех лет составляет 9,8 тыс рублей. Семьи с первым ребенком получили с начала года 380 млн рублей, а за третьего и последующих детей уже выплачено 930 млн.

Проект по содействию занятости женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, предполагает их обучение различным специальностям — эту услугу в 2019 году получили уже 264 человека. Также, в рамках регионального проекта будут созданы дополнительные места в детских садах.

По проекту «Старшее поколение» до конца 2019 будет переориентирована работа мобильных бригад на доставку в медорганизации граждан старше 65 лет, проживающих в селах. Сейчас в крае при комплексных центрах действуют 132 мобильные бригады, в ближайшее время будут созданы еще 15.

Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что межбюджетный трансферт казне Новосибирской области в размере 47,2 млн рублей на создание дополнительных мест для детей в организациях дошкольного образования утвержден правительством РФ. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

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