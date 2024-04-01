По результатам расчета Индекса качества городской среды за 2023 год Новосибирск вошёл в десятку благоприятных для проживания городов в категории городов-миллионников. Об этом в своем телеграм-канале сообщили вице-мэр города анна Терешкова.

«Среднее значение индекса составляет 200 баллов при плановом значении 198 баллов. В 2023 году Новосибирск получил 219 баллов (для сравнения — в 2022 было 206 баллов). Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Министерством строительства и ЖКХ РФ на основании данных, полученных от регионов, МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата, института развития ДОМ.РФ», — говорится в сообщении.

Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды, они характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что правительство Новосибирской области прорабатывает программу поддержки отраслевых приоритетов экономики.