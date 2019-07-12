2,3 млрд рублей дополнительно поступят в Иркутскую область на выплаты пострадавшим от наводнения

Дополнительные средства из федерального бюджета в размере 2,3 млрд рублей сегодня поступят в Иркутскую область. Это уже второй транш средств на проведение выплат пострадавшим от дождевого паводка жителям.

Как сообщил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, первый транш из федерального бюджета на помощь пострадавшим от наводнения людям в размере 662 млн рублей поступил в Иркутскую область 30 июня 2019 года. Накануне эти средства были полностью израсходованы. Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс рублей получили более 33 тыс человек, общая сумма выплаты составила 332,4 тыс рублей.

Еще для 5 тыс человек готовы документы, деньги им будут перечислены в ближайшее время. 17 семьям людей, погибших в результате наводнения, выплачено по 1 млн рублей. Компенсации по утрате имущества первой необходимости в размере 50 тыс рублей получили 1037 человек, по 100 тыс — 2607 человек.

Как рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области, сегодня ожидается второй транш в размере 2,3 млрд рублей. Дополнительные средства из федерального бюджета направлены по заявке властей региона. Как только они поступят, проведение выплат будет продолжено.

По словам замминистра социального развития, опеки и попечительства Светланы Иевлевой, в выплатном центре имеются подтвержденные подписанные списки на компенсации по утрате имущества первой необходимости. По 50 тыс рублей — на 409 человек и по 100 тыс – на 1439 человек.

По данным на утро 12 июля, подтопленным по-прежнему остается один населенный пункт Иркутской области – город Тулун. При этом уровень воды в реке Ия падает. Утром он составлял 484 см при критической отметке 700 см. В Тулуне остаются затопленными шесть улиц (138 домов), частично подтоплены — 44 улицы, свободны от подтопления — 56.

В пяти пунктах длительного размещения находится 331 человек. Для выезда в оздоровительные организации сформированы списки на 3296 детей, в 26 оздоровительных лагерей отправлено 1000 ребят.

По данным МЧС, зарегистрировано 25 погибших, остается неизвестной судьба 9 человек.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что накануне из Новосибирской области отправился автомобиль с гуманитарной помощью пострадавшим от наводнения в Иркутской области. За неделю было собрано более 5,5 тонн одежды, продуктов питания и товаров первой необходимости.

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