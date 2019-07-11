На трамваи Новосибирска установили систему фиксации автомобилей, которые заезжают на трамвайные пути. Камеры будут фиксировать номер нарушителя и автоматически передавать его данные в управление ГИБДД. Система работает в пилотном режиме, сумма штрафа составит 250-500 рублей. Об этом 11 июля журналистам сообщил и.о. начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин на выездном совещании мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

«Мы поставили прибор, который впервые в России применяется именно в нашем трамвае. Суть прибора в том, чтобы разгонять автомобилистов с выделенной полосы трамвая. У нас улица Сибиряков-Гвардейцев является в этом отношении самой проблемной, потому что по всей длине трамвайных путей водители могут нарушать правила. Эта линия является стратегической, и, если на ней произойдет авария, это может парализовать трамвайные линии Ленинского района», — сказал Михаил Никулин

Проект системы фиксации будет работать в пилотном режиме на маршруте №18, который сегодня востребован у жителей Затулинского жилмассива. Специальные камеры, которые работают в автоматическом режиме будут отправлять информацию об автомобиле в центр фиксации правонарушений города (управление ГИБДД). Сумма штрафа за нарушение составит 250-500 рублей.

Напомним, что 5 июля первые четыре трамвайных вагона модели 71-619К, переданных Новосибирску правительством Москвы, прибыли в город.

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